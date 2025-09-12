منع العقاب البدني وحمل العصا في المدارس تحت طائلة المسؤولية

الجمعة 2025-09-12 07:32 م
 

الجمعة، 12-09-2025 06:51 م
الوكيل الإخباري- عمم وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، على جميع مديريات التربية والتعليم، كتابا يقضي بمنع استخدام العقاب البدني بجميع أشكاله داخل المؤسسات التعليمية.


ووفقا للكتاب، فإن هذا التعميم يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وتوفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة.

وأكد التعميم منع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة أو إلحاق أي أذى بالطلبة، ومنع حمل العصا أو ما شابهها كأدوات للعقاب البدني داخل المدارس، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

وأشار إلى أن التعميم يستند إلى المادة (67/ز) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024، ويهدف إلى ترسيخ بيئة تعليمية آمنة تراعي حقوق الطلبة، وتحترم كرامتهم.

ودعا مديري المدارس والمعلمين إلى اتباع الأساليب التربوية وبدائل العقاب البدني، وتطبيق تعليمات الانضباط الطلابي رقم (5) لسنة 2017 وتعديلاتها بحق الطلبة الذين يرتكبون سلوكيات مخالفة.
 
 
