40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- أدى نحو 40 ألف مصلٍ فقط، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد الأقصى.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان المقدسيين ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.


وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.


وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.


بترا

 
 
