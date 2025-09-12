40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان المقدسيين ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة
-
وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في القدس وتحييد المشتبه به
-
فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان
-
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين
-
نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان ويتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية
-
خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق
-
استشهاد 6 أشخاص بينهم طفل بسبب التجويع خلال 24 ساعة في غزة
-
أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي في طولكرم