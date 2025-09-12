مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

08:07 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، وبالاجماع، تجديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة سنة كاملة ولا سيما تلك المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.





كما قرر المجلس في قراره الذي يحمل الرقم 2791 تمديد ولاية مجموعة الخبراء حتى 12 تشرين الاول 2026 القادم.

