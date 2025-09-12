الجمعة 2025-09-12 09:43 م
 

مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان
مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان
 
الجمعة، 12-09-2025 08:07 م
الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، وبالاجماع، تجديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة سنة كاملة ولا سيما تلك المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.اضافة اعلان


كما قرر المجلس في قراره الذي يحمل الرقم 2791 تمديد ولاية مجموعة الخبراء حتى 12 تشرين الاول 2026 القادم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

أخبار محلية إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن

أخبار محلية اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن

أمانة عمان تطلق حملة "عمان حلوة"

أخبار محلية أمانة عمان تطلق حملة "عمان حلوة"

بيان صادر عن الحكومة الأردنية حول "إعلان نيويورك"

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية حول "إعلان نيويورك"

مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

عربي ودولي مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

إزالة غرف الدردشة في لعبة "روبلكس" في الأردن

أخبار محلية إزالة غرف الدردشة في لعبة "روبلوكس" في الأردن

ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة

أخبار محلية ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة

فتح معبر باب الهوى .. خطوة ستعيد الشاحنات الأردنية إلى تركيا وأوروبا

أخبار محلية فتح معبر باب الهوى .. خطوة ستعيد الشاحنات الأردنية إلى تركيا وأوروبا



 
 





الأكثر مشاهدة