ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة

وتحدث المهيدات خلال ندوة نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع بلدية رابية الكورة في لواء الكورة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية في اللواء وأبناء المجتمع المحلي، عن وتوضيح معايير النزاهة، وأهمها سيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة، الفرق بينهما حتى الوصول إلى الحاكمية الرشيدة.
كما تطرق إلى المراحل التي تبدأ بها هيئة مكافحة الفساد من استقبال الشكاوي وحتى الانتهاء إلى المدعي العام، وطرق تقديمها ومتابعتها.
ومن جانبها، أكدت رئيس لجنة بلدية رابية الكورة، إيمان فطيمات ضرورة التزام الموظفين بالعمل بروح الفريق في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، دون محاباة أو تمييز.
وأضافت، أن ترسيخ السلوك المؤسسي، وقيم النزاهة والشفافية لأجل تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى التنمية المستدامة.
