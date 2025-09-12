الجمعة 2025-09-12 09:43 م
 

ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة

ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة
ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة
 
الجمعة، 12-09-2025 07:47 م
الوكيل الإخباري-  أكد المحقق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبد الرحمن مهيدات، أن الهيئة، تعمل على زرع قيم النزاهة والشفافية، وترسيخ السلوك المؤسسي.اضافة اعلان


وتحدث المهيدات خلال ندوة نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع بلدية رابية الكورة في لواء الكورة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية في اللواء وأبناء المجتمع المحلي، عن وتوضيح معايير النزاهة، وأهمها سيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة، الفرق بينهما حتى الوصول إلى الحاكمية الرشيدة.

كما تطرق إلى المراحل التي تبدأ بها هيئة مكافحة الفساد من استقبال الشكاوي وحتى الانتهاء إلى المدعي العام، وطرق تقديمها ومتابعتها.

ومن جانبها، أكدت رئيس لجنة بلدية رابية الكورة، إيمان فطيمات ضرورة التزام الموظفين بالعمل بروح الفريق في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، دون محاباة أو تمييز.

وأضافت، أن ترسيخ السلوك المؤسسي، وقيم النزاهة والشفافية لأجل تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى التنمية المستدامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

أخبار محلية إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن

أخبار محلية اعلام عبري: الاحتلال يحشد فرقة جلعاد تدريجياً على الحدود مع الأردن

أمانة عمان تطلق حملة "عمان حلوة"

أخبار محلية أمانة عمان تطلق حملة "عمان حلوة"

بيان صادر عن الحكومة الأردنية حول "إعلان نيويورك"

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية حول "إعلان نيويورك"

مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

عربي ودولي مجلس الأمن يجدد العقوبات على السودان

إزالة غرف الدردشة في لعبة "روبلكس" في الأردن

أخبار محلية إزالة غرف الدردشة في لعبة "روبلوكس" في الأردن

ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة

أخبار محلية ندوة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لواء الكورة

فتح معبر باب الهوى .. خطوة ستعيد الشاحنات الأردنية إلى تركيا وأوروبا

أخبار محلية فتح معبر باب الهوى .. خطوة ستعيد الشاحنات الأردنية إلى تركيا وأوروبا



 
 





الأكثر مشاهدة