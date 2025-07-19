الرئيس الفلسطيني يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية 2025

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الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بشأن إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري. اضافة اعلان





وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتحقيقًا للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقًا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويُحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.



وجاء في القرار تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضوًا)، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن (فلسطين)، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات.



ومن شروط العضوية، اشترط القرار، أن يكون العضو ملتزمًا ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية.



وخُتم القرار بإصدار اللجنة التنفيذية قرارًا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية، وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني، ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتُحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يُعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار للمصادقة عليه.