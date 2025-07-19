السبت 2025-07-19 02:52 م
 

الرئيس الفلسطيني يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية 2025

علم فلسطين
علم فلسطين
 
السبت، 19-07-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-   أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بشأن إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري.اضافة اعلان


وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتحقيقًا للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقًا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويُحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.

وجاء في القرار تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضوًا)، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن (فلسطين)، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات.

ومن شروط العضوية، اشترط القرار، أن يكون العضو ملتزمًا ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتزاماتها الدولية، وقرارات الشرعية الدولية.

وخُتم القرار بإصدار اللجنة التنفيذية قرارًا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية، وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني، ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتُحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يُعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار للمصادقة عليه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر ر ر

طب وصحة علامات مبكرة تُنذر بضعف وظائف الكلى... لا تتجاهلها!

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين نقل جنديين إسرائيليين بعد إصابتهما بجروح في خان يونس

السويداء

عربي ودولي ارتفاع حصيلة أعمال العنف في السويداء السورية إلى 940 قتيلا

ى

طب وصحة لترطيب الجسم في الصيف.. اليكم هذه المعلومات

تعبيرية

أخبار محلية الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب

المظبوطات

أخبار محلية الجيش: إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة الجنوبية

علم فلسطين

فلسطين الرئيس الفلسطيني يقرر إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية 2025

لال

طب وصحة تحذير للمسافرين.. "عدوى قاتلة" على متن الطائرات



 
 





الأكثر مشاهدة