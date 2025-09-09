الشامسي لصوت البلد في فلسطين: نهدف من خلال عملية " الفارس الشهم 3" لتقديم الدعم الشامل لأهل القطاع

الوكيل الإخباري- أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ونائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان الشامسي خلال مقابلة مع برنامج " صوت البلد" عبر إذاعة FM 24 في فلسطين،أنّ قطاع غزة يحتاج إلى حشد المساعدات من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات القطاع الإنسانية، وبناء على توجيهات رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، فإن الإمارات منذ بداية الأحداث في غزة واصلت تقديم الدعم الإنساني بمختلف المجالات.

اضافة اعلان



وبين الشامسي خلال المقابلة أن التقييم للقطاع يحدث بشكل دوري ويومي خاصة مع وجود تحدي حركة النازحين، وأن هناك فريق متخصص إماراتي متواجد في رفح فضلاً عن التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية، من أجل تحديد الأولويات، ومعرفة أثر هذه المساعدات.



فيما أكد الشامسي أن المساعدات الإماراتية تنوعت في قنوات إرسالها ما بين البر والبحر والجو، وكان خيار الإنزالات الجوية على الطاولة نظراً لعدم وصول المساعدات لبعض المناطق، خاصة جنوب القطاع، ولم تتردد الإمارات في المشاركة في الإسقاطات الجوية بالتعاون مع الأردن ودول أخرى ضمن مظلة التحالف الإنساني.



وشدد الشامسي أن الإمارات تنطلق في مساعداتها للقطاع، إيماناً منها في أهمية العمل الإنساني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، باعتباره نهج إماراتي راسخ.



وحول عملية " الفارس الشهم 3"، لفت الشامسي إلى أنها نفذت عدد كبير من المشاريع المساندة لأهل القطاع، كالإشراف على بناء المستشفى بالداخل، وكذلك العائم، والإشراف على عمليات إجلاء المصابين أو المرضى، وتطعيم الأطفال وغير ذلك.



وأوضح الشامسي بأن سفينة حمدان الإنسانية التاسعة ستصل قريباً العريش وهي تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متنوعة، حيث تحمل 7000 طن من المساعدات ليتم توزيعها على سكان القطاع، وهي السفينة 19 التي تم تسييرها من الإمارات.