الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

"الصحة العالمية": غزة تشهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد

فتى فلسطيني بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة
فتى فلسطيني بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة
 
الخميس، 07-08-2025 08:15 م
الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الخميس، إنّ قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.اضافة اعلان


وأضاف غيبريسوس، في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف "في تموز، تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق".

وتابع أن 99 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام الحالي وحتى 29 تموز، وهم 64 بالغا و35 طفلا من بينهم 29 دون سن الخامسة.

وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نحو 25 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد في القطاع.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لقاء عن بعد "لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور. يجب تكثيف الإمدادات. يجب أن يكون هناك تنوع غذائي".
 
 
