بعد غياب.. سيرين عبد النور تشارك في رمضان 2026

وفي مداخلة مع برنامج ET بالعربي، عبّرت سيرين عن حماسها للدور، الذي وصفته بـ"المختلف والجريء"، مشيرة إلى أن المسلسل كان يُعرف سابقًا باسم "زيف" ويحمل حاليًا الاسم المبدئي "موج عالي"، على أن يُكشف عن الاسم الرسمي قريبًا خلال مؤتمر صحفي.
تجسد سيرين شخصية امرأة قوية مرّت بتجارب صعبة، مؤكدة أن التحدي في الدور والتنقل بين أبو ظبي ودبي كان سببًا في حماسها للمشاركة، رغم بعدها عن عائلتها في لبنان.
