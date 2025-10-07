الثلاثاء 2025-10-07 02:51 م
 

بعد غياب.. سيرين عبد النور تشارك في رمضان 2026

سيرين عبد النور
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   تعود الفنانة سيرين عبد النور إلى السباق الرمضاني لعام 2026 بعد غياب منذ 2019، من خلال مسلسل جديد يجمعها بالممثل السوري محمد الأحمد، من المقرر بدء تصويره الشهر المقبل في أبو ظبي.

وفي مداخلة مع برنامج ET بالعربي، عبّرت سيرين عن حماسها للدور، الذي وصفته بـ"المختلف والجريء"، مشيرة إلى أن المسلسل كان يُعرف سابقًا باسم "زيف" ويحمل حاليًا الاسم المبدئي "موج عالي"، على أن يُكشف عن الاسم الرسمي قريبًا خلال مؤتمر صحفي.


تجسد سيرين شخصية امرأة قوية مرّت بتجارب صعبة، مؤكدة أن التحدي في الدور والتنقل بين أبو ظبي ودبي كان سببًا في حماسها للمشاركة، رغم بعدها عن عائلتها في لبنان.

 

لبنان 24 

 
 
