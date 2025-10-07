أين كان يعيش فضل شاكر؟ معلومات تكشف للمرة الأولى

وبحسب المعلومات، كان شاكر يقيم في منزل صغير داخل حيّ المنشية في مخيم عين الحلوة، مؤلف من غرفتين فقط، اشتراه وهيّأه للسكن، كما استخدم سطحه لتصوير أغنيته الأخيرة "روح البحر".
عاش شاكر في عزلة شبه تامة، واقتصرت علاقاته على الجيران القريبين منه فقط.
المنزل يقع على بُعد نحو 40 متراً من مناطق تُعرف بسيطرة جماعات متشددة، ويبعد أكثر من 100 متر عن المدخل الرئيسي للمخيم من جهة جامع الموصلي.
وتولى حماية شاكر فريق أمني خاص، ترأسه في آخر فترة شخص من آل العابد، بعد وفاة حارسه السابق رامي ورد.
وحتى خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة في 2023، بقي شاكر داخل منزله، إذ لم تصل المعارك إلى منطقته.
-
أخبار متعلقة
-
بعد غياب.. سيرين عبد النور تشارك في رمضان 2026
-
فيديو يوثق لحظة نقل مايا دياب إلى المستشفى
-
نضال الأحمدية تثير الجدل بتعاطفها مع فضل شاكر
-
وسط ترقب لمصير والده.. قرار مفاجئ من محمد فضل شاكر
-
قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل
-
شاروخان يتصدر قائمة المليارديرات في بوليود.. كم تبلغ ثروته؟
-
يكبرها بـ13 عاما.. ما حقيقة ارتباط حسام حبيب وشيراز اللبنانية ؟
-
منشور سلاف فواخرجي عن تحطيم معهد الموسيقى يثير الجدل