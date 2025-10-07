أين كان يعيش فضل شاكر؟ معلومات تكشف للمرة الأولى

الوكيل الإخباري- كشف موقع "لبنان24" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمكان الذي أقام فيه الفنان فضل شاكر قبل تسليمه نفسه لمخابرات الجيش اللبناني، السبت الماضي.

اضافة اعلان



وبحسب المعلومات، كان شاكر يقيم في منزل صغير داخل حيّ المنشية في مخيم عين الحلوة، مؤلف من غرفتين فقط، اشتراه وهيّأه للسكن، كما استخدم سطحه لتصوير أغنيته الأخيرة "روح البحر".



عاش شاكر في عزلة شبه تامة، واقتصرت علاقاته على الجيران القريبين منه فقط.



المنزل يقع على بُعد نحو 40 متراً من مناطق تُعرف بسيطرة جماعات متشددة، ويبعد أكثر من 100 متر عن المدخل الرئيسي للمخيم من جهة جامع الموصلي.



وتولى حماية شاكر فريق أمني خاص، ترأسه في آخر فترة شخص من آل العابد، بعد وفاة حارسه السابق رامي ورد.



وحتى خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة في 2023، بقي شاكر داخل منزله، إذ لم تصل المعارك إلى منطقته.