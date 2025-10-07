وزير الزراعة: فحوصات مجانية لزيت الزيتون

01:04 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الزراعة، الثلاثاء، في مقرّها الرسمي، الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير الزراعة صائب خريسات، بحضور ممثلين عن الجهات الرقابية والفنية ذات العلاقة، وعدد من الشركاء من المؤسسات الرسمية والجمعيات المهنية والمجتمعية. اضافة اعلان





وتأتي هذه الحملة تحت شعار: "افحص زيت الزيتون وتأكد أنه مضمون"، وتهدف إلى حماية المستهلك الأردني من الغش والتضليل، وتعزيز ثقة المواطنين بزيت الزيتون الأردني عالي الجودة، الذي يُعدّ أحد أعمدة الأمن الغذائي والهوية الزراعية الوطنية.



وأكد وزير الزراعة أن الحملة تأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية بين وزارة الزراعة والجهات الرقابية، مشيرًا إلى أنها ستتضمن تقديم فحوصات مجانية في بعض مديريات الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية توعوية وتوزيع نشرات إرشادية، إلى جانب تنظيم مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية.



وشدّد خريسات على أهمية شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة، مثل المعاصر المرخّصة والمزارعين المعروفين والمراكز التجارية المعتمدة، داعيًا المواطنين إلى طلب الفاتورة التجارية وإجراء الفحص قبل الشراء، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وحضر الاجتماع ممثّلون عن: مؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومديرية الأمن العام / وحدة الجرائم الإلكترونية، ودائرة الجمارك، ووزارة الصناعة والتجارة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والجمعية العلمية الملكية، والاتحاد العام للمزارعين، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر، والجمعيات المعنية بزيت الزيتون.



وأكدت وزارة الزراعة استمرارها في تنفيذ الحملة على مدار موسم عصر الزيتون، داعية المواطنين إلى التفاعل معها لضمان حصولهم على زيت زيتون مضمون وعالي الجودة، يعكس مكانة الأردن الرائدة في إنتاج الزيتون على المستويين الإقليمي والدولي.