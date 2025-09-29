وشدد المزروعي على أن هذه المساعدات تنبع من واجب إنساني وأخوي تجاه الشعب الفلسطيني، وأن الإمارات ملتزمة بمواصلة الدعم ودراسة مختلف الاحتياجات لتلبيتها. وأوضح أن التركيز في السفينة الأخيرة كان على الجانب الغذائي، خاصة المواد الأساسية اللازمة للمطابخ الشعبية، نظرًا لأهمية الطعام والشراب في الحفاظ على حياة الإنسان وقدرته على تحمل الظروف القاسية.
كما لفت المزروعي إلى أن الأزمة في غزة لا تقتصر على نقص الغذاء، بل تشمل أيضًا كارثة صحية نتيجة القصف والإصابات المتزايدة بين الجرحى والمصابين، مما استدعى تخصيص جزء من المساعدات للجانب الطبي. فقد حملت السفينة خيامًا طبية وأدوية ومستلزمات إسعافية وسيارات إسعاف مجهزة بالكامل، لتعزيز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة وإنقاذ الأرواح.
واختتم المزروعي بالتأكيد على أن رسالة الإمارات كانت ولا تزال الوقوف إلى جانب الشعوب المحتاجة دون تمييز على أساس اللون أو الدين أو الجنسية، موضحًا أن لفلسطين مكانة خاصة وارتباطًا تاريخيًا عميقًا في وجدان الإمارات قيادةً وشعبًا. وأضاف: "التزامنا بدعم الشعب الفلسطيني ليس وليد اليوم، بل هو عهد ممتد منذ بدايات القضية الفلسطينية، وسفينة حمدان التاسعة ما هي إلا رسالة واضحة بأن الإمارات معكم قلبًا وقالبًا، تؤدي واجبها الإنساني والأخوي، وتؤكد الروابط العائلية والتاريخية التي تجمع شعبينا."
المزروعي عبر فضائية "معاً": التزام تاريخي إماراتي بدعم القضية الفلسطينية مستمر منذ بداياتها pic.twitter.com/pYuRi13H0X— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 29, 2025
