السبت 2025-12-13 11:21 ص

إيرادات قوية لفيلم "الست" المصري في يوميه الأول والثاني

فيلم الست
السبت، 13-12-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل فيلم "الست" تصدّره لشباك التذاكر بعد جذب أكثر من 15 ألف مشاهد في يوم عرضه الأول، محققاً أكثر من 4 ملايين جنيه في يومين، مع توقعات بتجاوز 10 ملايين جنيه خلال إجازة نهاية الأسبوع.

الفيلم يروي رحلة أم كلثوم الفنية والإنسانية، وتقدم منى زكي أداءً مميزاً، من إخراج مروان حامد وسيناريو أحمد مراد، بمشاركة محمد فراج وأحمد خالد صالح وتامر نبيل وسيد رجب، وضيوف شرف بينهم أحمد حلمي وعمرو سعد.


كما يُعرض الفيلم بأسعار مخفضة ضمن مشروع سينما الشعب في 9 محافظات بسعر 40 جنيهاً للتذكرة.

 

