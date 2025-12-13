إيرادات قوية لفيلم "الست" المصري في يوميه الأول والثاني

الفيلم يروي رحلة أم كلثوم الفنية والإنسانية، وتقدم منى زكي أداءً مميزاً، من إخراج مروان حامد وسيناريو أحمد مراد، بمشاركة محمد فراج وأحمد خالد صالح وتامر نبيل وسيد رجب، وضيوف شرف بينهم أحمد حلمي وعمرو سعد.
كما يُعرض الفيلم بأسعار مخفضة ضمن مشروع سينما الشعب في 9 محافظات بسعر 40 جنيهاً للتذكرة.
