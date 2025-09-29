ترامب: السلام سيتحقق في غزة قريبا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلام سيتحقق في غزة قريبا وذلك قبيل اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.

وقال الرئيس دونالد ترامب قبل الاجتماع إنه متفائل للغاية بإمكانية تحقيق السلام في غزة في وقت قريب.



جاءت تصريحات ترامب بعد تبادل الود مع نتنياهو في الردهة الرئيسية بالبيت الأبيض.

وعندما أعرب ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة ويضمن إطلاق سراح الأسرى المتبقين، كان نتنياهو يقف "مبتسما".



ولم يجب نتنياهو عندما سئل عما إذا كان موافقا على هذا الاتفاق أم لا.