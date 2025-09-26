الجمعة 2025-09-26 01:22 ص
 

ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

الجمعة، 26-09-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا".

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة.

 
 
