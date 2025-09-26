ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.



وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا".

