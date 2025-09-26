ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

وقال ترامب: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا".
هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اجرى محادثات "جيدة جدا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في قطاع غزة.
