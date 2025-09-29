الإثنين 2025-09-29 05:42 ص
 

ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة".

وأضاف ترامب لـ"إن بي سي" الأميركية: "يبدو أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ونحن نسير على ما يرام".

 
 
