جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 عسكريين بجراح خطيرة بينهم ضابطان شمال غزة

10:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748003 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بإصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، بينهم ضابطان، في معارك شمال قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ عامين. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "أُصيب ضابطان و3 من مقاتلي المدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان بجروح خطيرة، في وقت سابق خلال معركة شمال قطاع غزة"، مضيفًا أنه "جرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم"، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.



ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من تشرين الأول 2023، قُتل 913 عسكريًا إسرائيليًا وأُصيب 6284، بحسب معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.