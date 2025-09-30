جيش الاحتلال يقر بإصابة 5 عسكريين بجراح خطيرة بينهم ضابطان شمال غزة

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "أُصيب ضابطان و3 من مقاتلي المدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان بجروح خطيرة، في وقت سابق خلال معركة شمال قطاع غزة"، مضيفًا أنه "جرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم"، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.
ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة في السابع من تشرين الأول 2023، قُتل 913 عسكريًا إسرائيليًا وأُصيب 6284، بحسب معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.
