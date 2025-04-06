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حكومة نتنياهو تهاجم رئيس الشاباك المقال وتتهمه بإضرار الدولة

نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك المقال
نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك المقال
 
الأحد، 06-04-2025 02:42 م
الوكيل الإخباري-   قدّمت الحكومة الإسرائيلية، صباح الأحد، ردها على الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.اضافة اعلان


ووفقًا لبيان الحكومة، فإن استمرار بار في منصبه "يسبّب ضررًا لأمن الدولة لا يمكن إصلاحه"، معتبرة أن فرض استمراره في الموقع أمر "غير مقبول".

وأضاف البيان: "يتناقض استمرار بار مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة، وأن كل يوم إضافي له في رئاسة الشاباك يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه".

وتعقد المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة للنظر في شرعية إقالة رونين بار، وسط جدل واسع، خاصة وأنه يشرف على التحقيقات في قضية "قطر غيت"، التي يُتهم فيها عدد من مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد أعلن، الأربعاء الماضي، عزمه تعيين نائب بار رئيسًا لجهاز الشاباك بعد قرار إقالة الأخير. ويأتي هذا الإعلان عقب تراجع محرج عن تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وينظر إلى نائب بار، الذي يُشار إليه بالحرف الأول من اسمه "شين"، على أنه الخيار الأفضل حاليًا لقيادة الجهاز، نظراً لـ"معرفته وخبرته الضروريتين" في ظل الحرب.

ويُصر نتنياهو على تنفيذ قرار الإقالة بحلول 10 أبريل الجاري، رغم أن محكمة العدل العليا جمّدت القرار مؤقتًا لحين البت في الالتماسات.

سكاي نيوز
 
gnews

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