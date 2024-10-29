"حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن "المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني صباح اليوم بقصفه بناية سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد ما يقرب من 80 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، هي إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المجرم منذ أكثر من عام، وذلك في ظل العجز العربي الرسمي والصمت الدولي الذي يشجع مجرم الحرب نتنياهو على المضي في خطط الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت "نذكر العالم مرة أخرى ومع ارتكاب العدو مجزرة مروعة أخرى بحق أبناء الشعب الفلسطيني و بأن شمال القطاع يتعرض لحملة تطهير عرقي وتهجير ممنهج، على مرآى ومسمع من العالم، وهو ما يمثل وصمة عار وفشل لتلك الهياكل الأممية والدولية العاجزة عن القيام بدورها القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين الأبرياء".
وطالبت حماس بـ"التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة التي ترتكب على امتداد قطاع غزة وكافة أراضينا المحتلة".
ولفتت أن "إن استمرار هذه الحرب والمجازر ضد الشعب الفلسطيني سيكون لها تداعيات في عموم المنطقة إذا لم يتم لجم تلك العصابة الصهيونية الإرهابية عن جرائمها".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
منظمة الهجرة: لا سبيل لأن نحل محل الأونروا في غزة
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
إصابة 12 ألف جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023
-
تحذير من تفشي شلل الأطفال في غزة بسبب تعذر استكمال حملة التطعيم
-
غالانت يؤكد حاجة جيش الاحتلال لمزيد من الجنود
-
بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلية حظر عمل الأونروا
-
الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا"
-
قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين