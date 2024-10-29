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"حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني

قصف على غزة
قصف على غزة
الثلاثاء، 29-10-2024 01:10 م
الوكيل الإخباري-  أكدت حركة "حماس" أن "مجزرة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء هي إمعان في الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".اضافة اعلان


وقالت الحركة في تصريح صحفي إن "المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني صباح اليوم بقصفه بناية سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى في حصيلة أولية لاستشهاد ما يقرب من 80 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، هي إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني المجرم منذ أكثر من عام، وذلك في ظل العجز العربي الرسمي والصمت الدولي الذي يشجع مجرم الحرب نتنياهو على المضي في خطط الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".

وأضافت "نذكر العالم مرة أخرى ومع ارتكاب العدو مجزرة مروعة أخرى بحق أبناء الشعب الفلسطيني  و بأن شمال القطاع يتعرض لحملة تطهير عرقي وتهجير ممنهج، على مرآى ومسمع من العالم، وهو ما يمثل وصمة عار وفشل لتلك الهياكل الأممية والدولية العاجزة عن القيام بدورها القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين الأبرياء".

وطالبت حماس بـ"التحرك الفوري لوقف جريمة الإبادة التي ترتكب على امتداد قطاع غزة وكافة أراضينا المحتلة".

ولفتت أن "إن استمرار هذه الحرب والمجازر ضد الشعب الفلسطيني سيكون لها تداعيات في عموم المنطقة إذا لم يتم لجم تلك العصابة الصهيونية الإرهابية عن جرائمها".

روسيا اليوم
 
gnews

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