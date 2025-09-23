خارجية اليابان: الوضع في فلسطين خطير ومقلق

08:05 ص

الوكيل الإخباري- حذّر وزير خارجية اليابان، إيويا تاكيشي، الليلة الماضية، من أن الوضع في فلسطين المحتلّة وصل إلى مرحلة خطيرة ومقلقة للغاية، تهدّد بتقويض أسس حلّ الدولتين.





وقال تاكيشي في بيان بلاده أمام مؤتمر دولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتين، إنّ التدهور الحاد في الأزمة الإنسانية في غزة، وتوسّع أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية، والخطوات نحو الضمّ، غير مقبولة تمامًا، مشددًا على أن "اليابان تُدين هذه الأفعال بشدّة وتدعو إسرائيل إلى التوقّف فورًا عن جميع هذه الإجراءات الأحادية".



وأكّد المسؤول الياباني أنّه "لطالما دعمت اليابان الحلّ القائم على دولتين"، موضحًا أنّه "بالنسبة لبلادي، فإن مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية ليست مسألة 'إذا'، بل مسألة 'متى'."



وقال تاكيشي إنّ اليابان، في الوقت الذي تراقب فيه التطوّرات في المنطقة بعناية، "ستواصل مشاوراتها الشاملة بجديّة أكبر"، محذرًا بالقول: "إذا قامت إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعيق تحقيق حلّ الدولتين، ستضطر اليابان إلى تبنّي تدابير جديدة ردًا على ذلك".



وأعرب الوزير الياباني عن دعم بلاده "كامل طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة الخاصة به"، مؤكدًا أن "اليابان ستظل ملتزمة تمامًا بمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".