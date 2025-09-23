الثلاثاء 2025-09-23 07:59 ص
 

دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

فلسطينيون من مدينة غزة يتجهون جنوبًا حاملين أمتعتهم
الثلاثاء، 23-09-2025 06:37 ص
الوكيل الإخباري-   عرضت كندا، وفرنسا، وألمانيا، ودول غربية وأوروبية أخرى، تقديم مساهمات مالية أو طواقم طبية أو معدات لازمة لعلاج مرضى من قطاع غزة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.اضافة اعلان


وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا، ليل الاثنين: "نناشد إسرائيل بشدّة معاودة فتح الممرّ الطبي إلى الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنّى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدّة في الأراضي الفلسطينية".

وكانت النمسا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقّعة على البيان، ولم تُدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقّعة.
 
 
فلسطينيون من مدينة غزة يتجهون جنوبًا حاملين أمتعتهم

