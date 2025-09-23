دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا، ليل الاثنين: "نناشد إسرائيل بشدّة معاودة فتح الممرّ الطبي إلى الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنّى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدّة في الأراضي الفلسطينية".
وكانت النمسا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقّعة على البيان، ولم تُدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقّعة.
-
أخبار متعلقة
-
غارات جوية جديدة على غزة
-
قوات الاحتلال تداهم منازل في قلقيلية
-
مقتل ضابط إسرائيلي شمال غزة
-
مجلس الامن يناقش قضية فلسطين بطلب اسلامي
-
عباس يدين ويستنكر ما جرى في أكتوبر 2023
-
غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي
-
ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65,344 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة