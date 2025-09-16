الثلاثاء 2025-09-16 10:17 م
 

النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"
النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:43 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة الإعلام بيانًا يفيد بأن النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى أصدر قرارًا بحظر نشر أي معلومات تتعلق بقضية أحد أعضاء مجلس الأعيان السابقين.اضافة اعلان


ووفق البيان، يشمل قرار الحظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، وذلك بهدف حماية مجريات التحقيق من أي تأثير سلبي.

وأكد البيان أن هذا الحظر يمتد ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي مخالفة له تعرض مرتكبها للمسؤولية الجزائية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل

ن

أخبار محلية نقابة أطباء الأسنان: تراجع في الإيرادات وعزوف عن التسديد

النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

أخبار محلية النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

أخبار محلية الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا

ل

أخبار محلية توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير

ط

أخبار محلية وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

أخبار محلية الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد

الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة

أخبار محلية الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة



 
 





الأكثر مشاهدة