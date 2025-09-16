النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

ووفق البيان، يشمل قرار الحظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، وذلك بهدف حماية مجريات التحقيق من أي تأثير سلبي.
وأكد البيان أن هذا الحظر يمتد ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي مخالفة له تعرض مرتكبها للمسؤولية الجزائية.
-
أخبار متعلقة
-
حظر استيراد مركبات "الجنك" و"السالفج" اعتباراً من تشرين الثاني المقبل
-
نقابة أطباء الأسنان: تراجع في الإيرادات وعزوف عن التسديد
-
الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا
-
توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير
-
وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص
-
الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد
-
الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة
-
ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في 2025