النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في قضية "العين الأسبق"

09:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746343 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة الإعلام بيانًا يفيد بأن النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى أصدر قرارًا بحظر نشر أي معلومات تتعلق بقضية أحد أعضاء مجلس الأعيان السابقين. اضافة اعلان





ووفق البيان، يشمل قرار الحظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، وذلك بهدف حماية مجريات التحقيق من أي تأثير سلبي.



وأكد البيان أن هذا الحظر يمتد ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي مخالفة له تعرض مرتكبها للمسؤولية الجزائية.