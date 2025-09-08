رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي، والذي نُقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
كانت الحركة أعلنت أمس الأحد أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تُناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.
