رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على "الاستجابة" لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وذلك خلال محادثات في الدوحة الاثنين.

اضافة اعلان



وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي، والذي نُقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.