الإثنين 2025-09-08 10:59 م
 

رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة

الإثنين، 08-09-2025 10:13 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حث قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على "الاستجابة" لأحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وذلك خلال محادثات في الدوحة الاثنين.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري حث حماس على الاستجابة لأحدث مقترح أميركي، والذي نُقل عبر وسطاء، والهادف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.


كانت الحركة أعلنت أمس الأحد أنها تلقت بعض الأفكار من الجانب الأميركي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تُناقش مع الوسطاء سبل تطوير هذه الأفكار.

 
 
