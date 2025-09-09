الثلاثاء 2025-09-09 12:34 م
 

ساعر: إسرائيل تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح ترامب

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر
الثلاثاء، 09-09-2025 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الخارجية جدعون ساعر قوله إن إسرائيل تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبادئ المجلس الأمني.اضافة اعلان


وقال موقع "أكسيوس" الإخباري إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو فيما يبدو الطرح الجديد الذي كشف عنه ترامب اليوم.

ونقل الموقع الأميركي عن مصدرين أن المقترح الجديد يتضمن حلًا شاملًا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وقال "أكسيوس" إن المقترح الجديد يهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي قبل العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.
 
 
