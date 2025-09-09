ساعر: إسرائيل تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح ترامب

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أرسل الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو فيما يبدو الطرح الجديد الذي كشف عنه ترامب اليوم.
ونقل الموقع الأميركي عن مصدرين أن المقترح الجديد يتضمن حلًا شاملًا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.
وقال "أكسيوس" إن المقترح الجديد يهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي قبل العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.
