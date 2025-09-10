شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

07:40 ص

الوكيل الإخباري- استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.



كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.



وأضاف أن فلسطينيًا استُشهد وأُصيب آخرون في قصف مسيّرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.