شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.
كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.
وأضاف أن فلسطينيًا استُشهد وأُصيب آخرون في قصف مسيّرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج
-
لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة
-
القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع
-
مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما
-
الشامسي لصوت البلد في فلسطين: نهدف من خلال عملية " الفارس الشهم 3" لتقديم الدعم الشامل لأهل القطاع
-
شهيد في قصف مخيم النصيرات
-
استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس
-
ساعر: إسرائيل تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح ترامب