بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

وقال رئيس بلدية السرو المهندس معاوية خزاعلة إن البلدية، باشرت مؤخرًا بعمليات فرد ودحل مادة "البيس كورس" في جميع شوارع المناطق التابعة للبلدية، إضافة إلى القيام بحملات نظافة شاملة اشتملت على تنظيف جميع المقابر والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة.
وأضاف خزاعلة، أن كوادر البلدية، قامت بتركيب وصيانة وحدات الإنارة المعطلة، كما تم تزويد الجزر الوسطية بالتراب الزراعي وتجهيزها للزراعة بالأشجار المختلفة، وذلك بسواعد فريق الصيانة وعدد من عمال الوطن للحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة وصحية.
وختم الخزاعلة حديثه، بأن البلدية قد أنهت أيضا عملية بناء عدد من الدواوير في مناطق مختلفة من مناطق السرو، ومنها منطقة "سما الروسان وحاتم وعزريت وأبدر"، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين وتجميل شوارع المنطقة، وتنظيم الحركة المرورية وتحسين الواقع المروري في جميع أنحاء المناطق التابعة للبلدية.
