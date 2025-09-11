الخميس 2025-09-11 11:49 م
 

بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

ا
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر وآليات بلدية السرو في لواء بني كنانة أعمالها الميدانية في جميع مناطقها التابعة للبلدية، وذلك ضمن خطة البلدية الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في مختلف مناطق بلدية السرو.

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية السرو المهندس معاوية خزاعلة إن البلدية، باشرت مؤخرًا بعمليات فرد ودحل مادة "البيس كورس" في جميع شوارع المناطق التابعة للبلدية، إضافة إلى القيام بحملات نظافة شاملة اشتملت على تنظيف جميع المقابر والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة.


وأضاف خزاعلة، أن كوادر البلدية، قامت بتركيب وصيانة وحدات الإنارة المعطلة، كما تم تزويد الجزر الوسطية بالتراب الزراعي وتجهيزها للزراعة بالأشجار المختلفة، وذلك بسواعد فريق الصيانة وعدد من عمال الوطن للحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة وصحية.


وختم الخزاعلة حديثه، بأن البلدية قد أنهت أيضا عملية بناء عدد من الدواوير في مناطق مختلفة من مناطق السرو، ومنها منطقة "سما الروسان وحاتم وعزريت وأبدر"، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين وتجميل شوارع المنطقة، وتنظيم الحركة المرورية وتحسين الواقع المروري في جميع أنحاء المناطق التابعة للبلدية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ارشيفية

أخبار محلية حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

عربي ودولي فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

أخبار محلية بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

أخبار محلية مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

ا

أخبار محلية بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان

فلسطين فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة