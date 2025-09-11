بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر وآليات بلدية السرو في لواء بني كنانة أعمالها الميدانية في جميع مناطقها التابعة للبلدية، وذلك ضمن خطة البلدية الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي في مختلف مناطق بلدية السرو.

وقال رئيس بلدية السرو المهندس معاوية خزاعلة إن البلدية، باشرت مؤخرًا بعمليات فرد ودحل مادة "البيس كورس" في جميع شوارع المناطق التابعة للبلدية، إضافة إلى القيام بحملات نظافة شاملة اشتملت على تنظيف جميع المقابر والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن العامة.



وأضاف خزاعلة، أن كوادر البلدية، قامت بتركيب وصيانة وحدات الإنارة المعطلة، كما تم تزويد الجزر الوسطية بالتراب الزراعي وتجهيزها للزراعة بالأشجار المختلفة، وذلك بسواعد فريق الصيانة وعدد من عمال الوطن للحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة وصحية.