جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج في غزة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 1.86% للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024. أما
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواتنا.اضافة اعلان


وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، في وقت يستمر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في إطلاق التهديدات من قبيل "فتح أبواب الجحيم" و"إعصار هائل سيضرب أبراج غزة".
 
 
