جامعة اليرموك تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا

وكشفت عن قبول 581 طالبا في مختلف برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة الصحية والإنسانية والعلمية.
ودعت العمري الطلبة المقبولين إلى استكمال إجراءات القبول، من خلال مراجعة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا – قسم الدراسات العليا – يومي الاثنين الموافق 15-9-2025 والثلاثاء الموافق 16-9-2025 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مصطحبين معهم نسختين من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كل من يتخلف عن هذا الموعد يعدّ مستنكفًا.
وتاليا رابط الدخول إلى نظام تقديم طلبات الدراسات العليا، ولمطالعة باقي التفاصيل:
https://www.yu.edu.jo/index.php/ann-ar/6751-2025-2041
