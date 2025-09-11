الخميس 2025-09-11 11:50 م
 

جامعة اليرموك تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري- أعلنت عميدة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك الدكتورة وصال العمري،  عن الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025-2026.اضافة اعلان


وكشفت عن قبول 581 طالبا في مختلف برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة الصحية والإنسانية والعلمية.

ودعت العمري الطلبة المقبولين إلى استكمال إجراءات القبول، من خلال مراجعة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا – قسم الدراسات العليا – يومي الاثنين الموافق 15-9-2025 والثلاثاء الموافق 16-9-2025 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مصطحبين معهم نسختين من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كل من يتخلف عن هذا الموعد يعدّ مستنكفًا.  

وتاليا رابط الدخول إلى نظام تقديم طلبات الدراسات العليا، ولمطالعة باقي التفاصيل:

https://www.yu.edu.jo/index.php/ann-ar/6751-2025-2041
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ارشيفية

أخبار محلية حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

عربي ودولي فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

أخبار محلية بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

أخبار محلية مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

ا

أخبار محلية بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان

فلسطين فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة