فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

وقالت الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنًا، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك.
وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب يُجري مناقشات أوسع نطاقًا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس، بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.
وأعربت السلطات الأميركية، الخميس، عن اعتقادها بأن القناص الذي اغتال تشارلي كيرك قد قفز من سطح أحد المباني وفرّ إلى أحد الأحياء بعد أن أطلق رصاصة واحدة، ولم يتم التعرف على هويته بعد.
وأضافت أن المحققين عثروا على بندقية قوية تعمل يدويًا يُرجّح أنها استُخدمت في الهجوم، وأنهم يراجعون لقطات مصورة بالفيديو للشخص الذي يُعتقد أنه المسؤول عن الهجوم.
ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تمكن مطلق النار من الفرار.
ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخميس، صورًا لشخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار على كيرك، بينما ناشد المحققون الرأي العام تقديم المعلومات التي يمكن أن تقود إلى إلقاء القبض عليه.
وأعاد إطلاق النار إلى ذهن ترامب ذكريات مؤلمة عن محاولة اغتياله في يوليو 2024، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكيره، حسب وول ستريت جورنال.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق
-
ترامب يعلن منح المؤثر الأمريكي تشارلي كيرك وسام الحرية الرئاسي
-
الإمارات تدين بشدة تصريحات رئيس وزراء الكيان بشأن قطر
-
الدوحة تشيّع شهداء الهجوم الإسرائيلي بمشاركة أمير قطر
-
جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن
-
الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي
-
قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة الأحد لبحث "الهجوم الإسرائيلي" على أراضيها