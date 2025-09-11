الخميس 2025-09-11 11:50 م
 

فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك
الخميس، 11-09-2025 11:03 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس، أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنًا، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك.

وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب يُجري مناقشات أوسع نطاقًا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس، بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.

وأعربت السلطات الأميركية، الخميس، عن اعتقادها بأن القناص الذي اغتال تشارلي كيرك قد قفز من سطح أحد المباني وفرّ إلى أحد الأحياء بعد أن أطلق رصاصة واحدة، ولم يتم التعرف على هويته بعد.

وأضافت أن المحققين عثروا على بندقية قوية تعمل يدويًا يُرجّح أنها استُخدمت في الهجوم، وأنهم يراجعون لقطات مصورة بالفيديو للشخص الذي يُعتقد أنه المسؤول عن الهجوم.

ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تمكن مطلق النار من الفرار.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخميس، صورًا لشخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار على كيرك، بينما ناشد المحققون الرأي العام تقديم المعلومات التي يمكن أن تقود إلى إلقاء القبض عليه.

وأعاد إطلاق النار إلى ذهن ترامب ذكريات مؤلمة عن محاولة اغتياله في يوليو 2024، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفكيره، حسب وول ستريت جورنال.

سكاي نيوز
 
 
