بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

وقال بني ياسين، إن مرافق البلدية تشكل ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي والارتقاء بجودة الخدمات مؤكداً أهمية تعزيز دورها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
واستهل بني ياسين جولته بمتنزه البلدية، حيث اطلع على أعمال الصيانة والتشجير التي تنفذها دائرة الحدائق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على جمالية المتنزه وتوفير بيئة ملائمة لرواده.
وتفقد مكتبة بلدية جرش واطلع على جاهزيتها لاستقبال مختلف الفئات العمرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور المكتبة وتطوير خدماتها الثقافية والتوعوية لخدمة المجتمع المحلي.
واختتم جولته بزيارة محطة المعرفة، حيث تابع الأنشطة والبرامج المقدمة فيها، مشدداً على أهمية تطوير هذه المرافق لتواكب تطلعات واحتياجات المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما
-
مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم
-
بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية
-
جامعة اليرموك تعلن عن الدفعة الأولى من الطلبة المقبولين في برامج الدراسات العليا
-
بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"
-
أمين عام وزارة البيئة يرعى حفل تخريج المشاركين في دورة تقييم الأثر البيئي
-
تخريج الدفعة الثانية من متدربي "التدريب المهني" في إربد