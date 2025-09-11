الخميس 2025-09-11 11:50 م
 

بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

الخميس، 11-09-2025 10:54 م
الوكيل الإخباري-  واصل رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المرافق التابعة للبلدية والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان


وقال بني ياسين، إن مرافق البلدية تشكل ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي والارتقاء بجودة الخدمات مؤكداً أهمية تعزيز دورها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

واستهل بني ياسين جولته بمتنزه البلدية، حيث اطلع على أعمال الصيانة والتشجير التي تنفذها دائرة الحدائق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على جمالية المتنزه وتوفير بيئة ملائمة لرواده.

وتفقد مكتبة بلدية جرش واطلع على جاهزيتها لاستقبال مختلف الفئات العمرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز دور المكتبة وتطوير خدماتها الثقافية والتوعوية لخدمة المجتمع المحلي.

واختتم جولته بزيارة محطة المعرفة، حيث تابع الأنشطة والبرامج المقدمة فيها، مشدداً على أهمية تطوير هذه المرافق لتواكب تطلعات واحتياجات المواطنين.
 
 
