الخميس 2025-09-11 11:50 م
 

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
 
الخميس، 11-09-2025 11:16 م

الوكيل الإخباري-  عقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر، حيث استمع الأعضاء إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

اضافة اعلان


وقالت ديكارلو، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "صدم العالم" وقد يفتح "فصلاً جديدًا وخطيراً" في الصراع المدمر، مما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خطير، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي هو "تصعيد مُقلق"، لا سيما أنه استهدف أفرادًا، كانوا مجتمعين لمناقشة أحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أي إجراء يُقوّض جهود الوساطة والحوار "يُضعف الثقة في الآليات ذاتها التي نعتمد عليها لحل النزاعات" مؤكدة على ضرورة احترام سيادة أي دولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك قطر، التي تُعدّ "شريكا قيّما في تعزيز صنع السلام وحل النزاعات".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ارشيفية

أخبار محلية حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

عربي ودولي مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

عربي ودولي فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك

بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

أخبار محلية بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي

مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

أخبار محلية مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

ا

أخبار محلية بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان

فلسطين فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة