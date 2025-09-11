مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

وقالت ديكارلو، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "صدم العالم" وقد يفتح "فصلاً جديدًا وخطيراً" في الصراع المدمر، مما يهدد السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خطير، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي هو "تصعيد مُقلق"، لا سيما أنه استهدف أفرادًا، كانوا مجتمعين لمناقشة أحدث مقترح أميركي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أن أي إجراء يُقوّض جهود الوساطة والحوار "يُضعف الثقة في الآليات ذاتها التي نعتمد عليها لحل النزاعات" مؤكدة على ضرورة احترام سيادة أي دولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك قطر، التي تُعدّ "شريكا قيّما في تعزيز صنع السلام وحل النزاعات".
