مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

الخميس، 11-09-2025 10:49 م

الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء، لقاءً شبابياً في قاعة مركز شباب وشابات حي الأمير محمد، بحضور مدير الشباب رائد أبو خليفة، وعضو مجلس محافظة الزرقاء عن قطاع الشباب المهندس إبراهيم أبو سمحان، ورئيس قسم الإعلام والاتصال محمد الزيود، ورئيسة قسم المراكز الشبابية هيفاء الدغمي، وموظفي القسم.

وشارك في اللقاء 30 شاباً وشابة من منتسبي المراكز الشبابية، وأصحاب المبادرات الشبابية، والناشطين في العمل التطوعي من أبناء المحافظة.

وقال أبو خليفة، إن هذا اللقاء جاء بهدف الاستماع إلى الشباب في الميدان، ورصد تطلعاتهم واحتياجاتهم من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تلبي طموحاتهم وميولهم وأفكارهم، مبيناً أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم من قلب الميدان، وتسجيل مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير عمل المراكز الشبابية والبرامج والأنشطة، بما يسهم في بناء خطط تعكس الاحتياجات الفعلية للشباب في المحافظة وتلبي رغباتهم.

وخلال اللقاء، استمع أبو خليفة إلى الأفكار المقدمة من الشباب، واحتياجاتهم للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تقييم البرامج والأنشطة المنفذة، وآليات تعزيز حضور الشباب الفعلي في وضع الخطط السنوية وبناء البرامج التطوعية، وتطوير عمل المراكز الشبابية.

وأكد المشاركون، أهمية اللقاء في الاستماع المباشر لهم ولأفكارهم، وتعزيز حضورهم في المراكز الشبابية بما يسهم في تطوير عملها وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تناسب احتياجاتهم.

وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بعدد من التوصيات والمقترحات التي تقدم بها الشباب، والتي سيتم تزويد وزارة الشباب بها لاعتمادها ضمن خطط العمل والأنشطة السنوية للمديرية والمراكز الشبابية التابعة لها.

 
 
