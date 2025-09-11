مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء، لقاءً شبابياً في قاعة مركز شباب وشابات حي الأمير محمد، بحضور مدير الشباب رائد أبو خليفة، وعضو مجلس محافظة الزرقاء عن قطاع الشباب المهندس إبراهيم أبو سمحان، ورئيس قسم الإعلام والاتصال محمد الزيود، ورئيسة قسم المراكز الشبابية هيفاء الدغمي، وموظفي القسم.



