شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

الوكيل الإخباري- استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، وفُقد أكثر من 25 آخرين تحت أنقاض منزل تعرض للقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في محيط دوار القوقا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

اضافة اعلان