شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

وتواصل طواقم الإنقاذ جهودها لانتشال الضحايا من تحت الركام وسط أوضاع إنسانية مأساوية في القطاع المحاصر.
-
أخبار متعلقة
-
الحرس الوطني بتونس يكشف سبب الحريق بأسطول الصمود
-
تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس
-
أسطول الصمود يؤكد أنه سيواصل إبحاره تجاه قطاع غزة
-
حماس: دعوة نتنياهو لإخلاء غزة جريمة تهجير قسري علنية
-
إعلام عبري: إغلاق محيط منزل رئيس الأركان جاء بعد تحذير من احتمال استهدافه
-
رويترز: رئيس وزراء قطر حث حماس على قبول المقترح الأميركي لهدنة في غزة
-
الأمم المتحدة: 80 % من غزة مناطق عسكرية
-
الاحتلال يغلق عشرات الحواجز والبوابات عند مداخل مدن وبلدات بالضفة