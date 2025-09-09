الثلاثاء 2025-09-09 06:18 ص
 

شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة
غزة
 
الثلاثاء، 09-09-2025 05:57 ص

الوكيل الإخباري-   استُشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، وفُقد أكثر من 25 آخرين تحت أنقاض منزل تعرض للقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في محيط دوار القوقا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتواصل طواقم الإنقاذ جهودها لانتشال الضحايا من تحت الركام وسط أوضاع إنسانية مأساوية في القطاع المحاصر.

 
 
