الأربعاء 2025-09-10 06:05 ص
 

شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

غزة
 
الأربعاء، 10-09-2025 05:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف من مُسيرة إسرائيلية استهدف شقة سكنية في مخيم البريج (وسط قطاع غزة).اضافة اعلان
 
 
