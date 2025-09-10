شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

-
أخبار متعلقة
لجنة الطفل الأممية تحذر من الأثر الكارثي لعدوان إسرائيل على أطفال غزة
القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع
مكتب نتنياهو: العملية ضد كبار قادة حماس مستقلة تماما
الشامسي لصوت البلد في فلسطين: نهدف من خلال عملية " الفارس الشهم 3" لتقديم الدعم الشامل لأهل القطاع
شهيد في قصف مخيم النصيرات
استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس
ساعر: إسرائيل تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح ترامب
11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر