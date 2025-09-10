شهيد في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

05:53 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745522 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف من مُسيرة إسرائيلية استهدف شقة سكنية في مخيم البريج (وسط قطاع غزة). اضافة اعلان



