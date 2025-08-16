السبت 2025-08-16 04:25 م
 

صحة غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 251

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 16-08-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري-   اكد مدير عام وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال، وفق ما أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة.

اضافة اعلان


وأشار في تصريحاته لقناة الجزيرة إلى أن نحو 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن القطاع يشهد أوضاعًا صحية كارثية.


كما أوضح أن هناك ألف طفل مبتورة أطرافهم نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين انتشال جثمان صحفية بغزة بعد 44 يوما على قصف منزلها

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية برام الله

زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

عربي ودولي زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن الاثنين

عربة الترخيص المتنقلة

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جانب من التكريم

أخبار محلية وزير الثقافة يكرم أوائل الثانوية العامة في المملكة

بلدية عجلون الكبرى

أخبار محلية تشكيل لجنة في عجلون لفحص سلامة البيوت القديمة المهجورة والشروع في إزالتها

جانب من التكريم

أخبار محلية وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة

بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة

عربي ودولي بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة