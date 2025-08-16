صحة غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 251

الوكيل الإخباري- اكد مدير عام وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال، وفق ما أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة.

اضافة اعلان



وأشار في تصريحاته لقناة الجزيرة إلى أن نحو 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن القطاع يشهد أوضاعًا صحية كارثية.