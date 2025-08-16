صحة غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 251

وأشار في تصريحاته لقناة الجزيرة إلى أن نحو 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد، مؤكدًا أن القطاع يشهد أوضاعًا صحية كارثية.
كما أوضح أن هناك ألف طفل مبتورة أطرافهم نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية.
