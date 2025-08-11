دولتان تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.



وقال للصحافيين "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائية الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".



وأضاف "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به".

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، الاثنين، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.



وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.



وأعلنت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.