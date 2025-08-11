فلسطين تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم صحفية في قطاع غزة

وأضاف في تغريدة عبر منصة "إكس":
"ندين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحفية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء واجبهم المهني. ونؤكد أن استهداف الصحفيين جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا".
استُشهد سبعة فلسطينيين، بينهم أربعة صحفيين، مساء الأحد، جراء قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
