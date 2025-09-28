الأحد 2025-09-28 06:45 م
 

"عملية دهس" شرقي قلقيلية .. إصابة مستوطن واستشهاد المنفذ

الأحد، 28-09-2025 05:13 م
الوكيل الإخباري-   أصيب مستوطن صهيوني بجروح خطيرة في "محاولة تنفيذ عملية دهس" شرقي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، الأحد.اضافة اعلان


وأطلقت القوات الاحتلال النار باتجاه المنفذ فارتقى شهيداً ، نقلا عن مصادر.

وفي موقع الحادث، عند مفترق جيت شرقي قلقيلية، عثر على مصاب بجروح خطيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تلقيه بلاغا أوليا عن عملية عند مفترق جيت، مشيرا إلى أن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وبحسب آخر التحديثات، فإن الهجوم نفذه فلسطيني مسلح.

وأشارت تقارير إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في موقع الهجوم، بينما أغلقت الطرق في المنطقة بالكامل.

وكالات
 
 
