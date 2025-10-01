الأربعاء 2025-10-01 11:33 م
 

فرنسا تدعو لضمان سلامة المشاركين بأسطول الصمود

أرشيفية
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:18 م

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.

كما قالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا على اتصال مع إسرائيل لطلب الحماية القنصلية لمواطنيها في الأسطول لدى وصولهم إليها.

 
 
