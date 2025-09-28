قصف إسرائيلي على خان يونس ومخيم النصيرات

05:34 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على منازل مواطنين وسط وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.





وأضاف المراسل أن مصابين سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف مخيم البريج وسط القطاع.