قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية دير جرير في رام الله

07:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746077 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابين من قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). اضافة اعلان





وقالت الوكالة إن مستوطنين مسلحين قد اقتحموا مدخل القرية الغربي، وسط إطلاق للرصاص الحي، فيما قامت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل لحمايتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.