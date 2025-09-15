الإثنين 2025-09-15 09:02 ص
 

قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية دير جرير في رام الله

الإثنين، 15-09-2025 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابين من قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


وقالت الوكالة إن مستوطنين مسلحين قد اقتحموا مدخل القرية الغربي، وسط إطلاق للرصاص الحي، فيما قامت قوات الاحتلال بإغلاق المدخل لحمايتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.
 
 
