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لا وجود لحماس.. تعرف على تفاصيل فتح معبر رفح

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 18-01-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري- بينما ينتظر الفلسطينيون وقف الحرب المدمرة التي استمرت 15 شهراً، تنفيذا لاتفاق وقف النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد، تكشفت تفاصيل جديدة عن فتح معبر رفح.اضافة اعلان


فقد أفادت مصادر اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي سيشرف فنياً على إدارة المعبر البري على أن يفتح بعد سبعة أيام من التهدئة من أجل خروج المرضى والجرحى.

وأضافت المصادر أن 50 مريضاً سيغادرون يومياً من خلال بوابة كرم أبو سالم مع تواجد (ثلاثة افراد) يتبعون للسلطة الفلسطينية وسبعة موظفين يتبعون لبعثة الاتحاد الأوروبي.

فيما سيكون مكان اقامتهم داخل إسرائيل ولن يكون هناك أي تدخل لحركة حماس في عمل المعبر
عودة العالقين إلى القطاع .

أما بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلاديلفيا في المرحلة الثانية، فسيسمح بعودة العالقين الى غزة بموافقة ثلاثة اطراف (إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي) من خلال تقديم طلب مسبق في السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

في حين كل من سيسافر من القطاع سيكون عبر آلية يتم اعدادها عند تجهيز معبر رفح، بحسب المصادر.

يذكر أن وفداً من السلطة الفلسطينية وصل الى القاهرة أول من أمس الخميس، وذلك لعقد اجتماعات مكثفة مع المخابرات المصرية حول عمل المعبر خلال الفترة المقبلة.

ووصل الوفد برئاسة مدير عام المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية نظمي مهنا و أيمن قنديل نائب الوزير حسين الشيخ في الشؤون المدنية

فيما من المقرر أن يصل صباح الأحد وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي للقاء نظمي مهنا والمخابرات المصرية في القاهرة.

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gnews

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