الإثنين 2025-07-28 10:46 م
 

لبيد: العالم بأسره سينبذ إسرائيل إذا لم توقِف الحرب

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد
 
الإثنين، 28-07-2025 09:59 م
الوكيل الإخباري- أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد -اليوم الاثنين- أن إسرائيل مُنيت بـ"فشل إستراتيجي يقود إلى فشل عسكري وسياسي" في قطاع غزة، مؤكّدًا أنه إذا لم تتوقف الحرب فإن العالم بأسره سيُغلق أبوابه في وجه إسرائيل والإسرائيليين.اضافة اعلان


وقال لبيد: "إن لم تتوقف الحرب في غزة، فلن يعود الأسرى، وستفقد إسرائيل مزيدًا من الجنود، وتتفاقم الكارثة الإنسانية، ويُغلق العالم أبوابه في وجه إسرائيل والإسرائيليين".

وشدّد على أنه إذا أوقفت الحكومة الإسرائيلية الحرب "سنكسب مرتين، إذ سنُعيد مختطفينا ونُنهي حربًا لا تسير بنا إلى أي مكان".

وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- لم تَعُد تعرف كيف تُفسّر استمرار مقتل الجنود في غزة، مطالبًا بإنهاء الحرب مقابل صفقة شاملة وإعادة كل الأسرى.

وأضاف أن "الحكومة فشلت في حرب غزة، وهذا ليس نصرًا كاملًا، بل كارثة مطلقة وفشل إستراتيجي يقود إلى فشل عسكري وسياسي".

وأكّد أن العملية العسكرية في غزة "خرجت عن السيطرة"، مضيفًا: "نحن نحتل خان يونس للمرة الرابعة، وجباليا للمرة الثالثة.. وبعد كل مرة نحتل فيها منطقة، تعود حماس وتُسيطر على الطرق والمنازل وتنتظر عودتنا".

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني (الأونروا)

فلسطين لازاريني: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة

ا

أخبار محلية محافظ الزرقاء: المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية ومشاريع نوعية

ل

شؤون برلمانية الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان

ل

مهرجان جرش مهرجان جرش.. منصة تنموية واقتصادية تدعم الجمعيات المحلية

ل

مهرجان جرش معرض "عبق اللون" يُبرز إبداعات المكفوفين في الفن التشكيلي

ا

أخبار محلية حملة حول آثار التغير المناخي على البيئة البحرية بمحمية العقبة

"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية

تعبيرية

أخبار محلية مدرسة حقلية في البادية الشمالية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية



 
 





الأكثر مشاهدة