لبيد: العالم بأسره سينبذ إسرائيل إذا لم توقِف الحرب

وقال لبيد: "إن لم تتوقف الحرب في غزة، فلن يعود الأسرى، وستفقد إسرائيل مزيدًا من الجنود، وتتفاقم الكارثة الإنسانية، ويُغلق العالم أبوابه في وجه إسرائيل والإسرائيليين".
وشدّد على أنه إذا أوقفت الحكومة الإسرائيلية الحرب "سنكسب مرتين، إذ سنُعيد مختطفينا ونُنهي حربًا لا تسير بنا إلى أي مكان".
وأشار إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- لم تَعُد تعرف كيف تُفسّر استمرار مقتل الجنود في غزة، مطالبًا بإنهاء الحرب مقابل صفقة شاملة وإعادة كل الأسرى.
وأضاف أن "الحكومة فشلت في حرب غزة، وهذا ليس نصرًا كاملًا، بل كارثة مطلقة وفشل إستراتيجي يقود إلى فشل عسكري وسياسي".
وأكّد أن العملية العسكرية في غزة "خرجت عن السيطرة"، مضيفًا: "نحن نحتل خان يونس للمرة الرابعة، وجباليا للمرة الثالثة.. وبعد كل مرة نحتل فيها منطقة، تعود حماس وتُسيطر على الطرق والمنازل وتنتظر عودتنا".
الجزيرة
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