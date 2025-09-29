الإثنين 2025-09-29 08:16 ص
 

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الإثنين، 29-09-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسته الشهرية العلنية بشأن القضية الفلسطينية، حيث يستمع الأعضاء أولًا إلى إحاطة من نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكبروف.

ويتبع الجلسة العلنية جلسة مشاورات مغلقة.

 
 
