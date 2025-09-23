مجلس الامن يناقش قضية فلسطين بطلب اسلامي

وطلب الاجتماع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن، وهم: الجزائر، وغويانا، وباكستان، وسيراليون، والصومال، حيث من المتوقع أن يرأس الاجتماع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيوان.
وستُعقد جلسة اليوم وسط عدد من التطورات المهمة، بما في ذلك إطلاق إسرائيل لعملية للاستيلاء على مدينة غزة؛ وفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار حول الوضع في غزة بسبب الفيتو الأميركي؛ وإعلانات الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتختلف اجتماعات مجلس الأمن عن اجتماعات الجمعية العامة، التي تبدأ اليوم المناقشة العامة فيها، ويشارك بها أكثر من 140 رئيسًا ورئيسًا للوزراء، بالإضافة إلى عشرات الوزراء والمسؤولين.
-
أخبار متعلقة
-
غارات جوية جديدة على غزة
-
قوات الاحتلال تداهم منازل في قلقيلية
-
مقتل ضابط إسرائيلي شمال غزة
-
دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية
-
عباس يدين ويستنكر ما جرى في أكتوبر 2023
-
غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي
-
ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 65,344 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة