مجلس الامن يناقش قضية فلسطين بطلب اسلامي

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة إحاطة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. اضافة اعلان





وطلب الاجتماع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن، وهم: الجزائر، وغويانا، وباكستان، وسيراليون، والصومال، حيث من المتوقع أن يرأس الاجتماع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيوان.



وستُعقد جلسة اليوم وسط عدد من التطورات المهمة، بما في ذلك إطلاق إسرائيل لعملية للاستيلاء على مدينة غزة؛ وفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار حول الوضع في غزة بسبب الفيتو الأميركي؛ وإعلانات الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



وتختلف اجتماعات مجلس الأمن عن اجتماعات الجمعية العامة، التي تبدأ اليوم المناقشة العامة فيها، ويشارك بها أكثر من 140 رئيسًا ورئيسًا للوزراء، بالإضافة إلى عشرات الوزراء والمسؤولين.