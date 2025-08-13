الأربعاء 2025-08-13 01:44 م
 

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى
 
الأربعاء، 13-08-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 
 
