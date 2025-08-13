مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان