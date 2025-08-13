مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.
