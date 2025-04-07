الإثنين 2025-04-07 11:04 ص
 

مشاهد احتراق صحفي في غزة حياً فجر الاثنين تهز الرأي العام

الصحفي الفلسطيني أحمد منصور
الصحفي الفلسطيني أحمد منصور
 
الإثنين، 07-04-2025 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   هزّ مقطع الفيديو الذي وثّق لحظات احتراق الصحفي الفلسطيني أحمد منصور الرأي العام العربي والعالمي، بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، فجر الاثنين، مُشعلًا النار في جسد الكلمة الحرة، في جريمة جديدة تُضاف لسجل الاحتلال ضد الصحفيين.اضافة اعلان


ووثّقت عدسات الكاميرات لحظة احتراق الزميل أحمد منصور، مراسل وكالة "فلسطين اليوم" ، بينما كانت النيران تحاصره من كل اتجاه بسبب الاستهداف الإسرائيلي، في مشهدٍ مروّع اختزل فصول الإجرام الصهيوني، الذي لم يُفرّق منذ بدء عدوانه بين طفل أو شيخ، امرأة أو صحفي، مسعف أو مدني.

وغطّى السواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مع تداولٍ واسع للمقطع الأليم، الذي أظهر منصور عاجزًا أمام ألسنة اللهب، في وقتٍ عجز فيه زملاؤه الصحفيون، الذين حالفهم الحظ ونجوا من القصف، عن إنقاذه بسبب ضعف الإمكانيات وشراسة الهجوم.

الصحفي أحمد منصور، وهو أبٌ يعيل أسرة، يُعاني حاليًا من إصابة بالغة الخطورة، حيث يبذل الأطباء جهودًا حثيثة لإنقاذ حياته وسط ظروف طبية بالغة التعقيد في القطاع المُحاصر، وفقاً لما كتبه الصحفي انس الشريف .

ما حدث يكشف، مرةً أخرى، أن الصحافة في غزة أصبحت هدفًا مباشرًا للآلة العسكرية الإسرائيلية، وسط صمتٍ دوليٍّ، فيما يواصل الإعلام الفلسطينيفي القطاع نقل الحقيقة .
 
gnews

أحدث الأخبار

للا

طب وصحة 7 إبريل: يوم الصحة العالمي – تعزيز الوعي وتحقيق الصحة للجميع

فل

منوعات 7 إبريل: يوم اليتيم العالمي – فرصة لدعم الأيتام وتحقيق حقوقهم

ل

أخبار محلية الملك يشارك اليوم في قمة مع الرئيسين المصري والفرنسي في القاهرة

uj

فن ومشاهير تفاعل ملحوظ مع مسلسل 'آسر'.. النسخة العربية من مسلسل إيزل التركي

ل

اقتصاد محلي انخفاض لافت للذهب في الأردن.. وفرصة للمقبلين على الزواج

لاب

طب وصحة فيتامين C: كيف تحافظ على مستوياته العالية في الطعام؟

تعبيرية

فلسطين شهداء وجرحى بمجازر إسرائيلية بمناطق متفرقة في قطاع غزة

ل

أسواق ومال الذهب عالميا يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف



 
 





الأكثر مشاهدة