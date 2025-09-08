مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا

06:39 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بمقتل 4 جنود في تفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة، اليوم الاثنين. اضافة اعلان





وكانت مواقع إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الجنود الأربعة قتلوا في عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم، في جباليا شمالي قطاع غزة.



وبحسب موقع "حدشوت بزمان"، وقعت العملية في حدود الساعة الخامسة فجرًا، حيث أُلقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة إسرائيلية، ثم أُطلِقَت النيران باتجاه قائد الدبابة.



وأسفرت العملية عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفقًا للموقع نفسه.



وأشارت المواقع الإسرائيلية إلى أن العملية جاءت رغم حالة التأهّب القصوى في صفوف القوات الإسرائيلية، استعدادًا لتنفيذ خطط اجتياح مدينة غزة واحتلالها ضمن عملية "عربات جدعون 2".



