مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في كتيبة المظليين متأثراً بجراح أصيب بها في وقت سابق عند مفترق جيت شمال الضفة الغربية.





وأوضح الجيش أن الجندي كان قد نُقل لتلقي العلاج بعد إصابته، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة.