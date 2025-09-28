مقتل جندي إسرائيلي من كتيبة المظليين متأثراً بجراحه شمال الضفة

وأوضح الجيش أن الجندي كان قد نُقل لتلقي العلاج بعد إصابته، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة.
