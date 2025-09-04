مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

وأضاف أن إسرائيل تستخدم مؤسسة غزة أداة لإجبار السكان على الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
