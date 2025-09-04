مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

12:06 م

الوكيل الإخباري- قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان إن نحو 2000 فلسطيني استشهدوا في محيط مراكز توزيع المساعدات في غزة، محذرًا من أن الوقت تأخر للتحرك الإنساني، وأن المجاعة مرشحة للتفاقم في مناطق خان يونس ودير البلح.





وأضاف أن إسرائيل تستخدم مؤسسة غزة أداة لإجبار السكان على الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.