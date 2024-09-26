 
الخميس 2024-09-26 10:53 ص
 
 

نابلس: الاحتلال يصيب شابا ويعتقله وثلاثة آخرين بينهم سيدة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص الحي، صباح اليوم الخميس، في مخيم العين غرب نابلس، قبل أن تعتقله وثلاثة آخرون بينهم سيدة من عدة أحياء في المدينة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن آليات الاحتلال اقتحمت مخيم العين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الشاب وليد خليفة بالرصاص، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال، دون معرفة طبيعة إصابته.

وأضافت المصادر ذاتها أن آليات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت السيدة ميسر الفقيه من منطقة جسر التيتي، وصايل عدنان عصفور من المخفية، وغسان الشيخ قاسم من شارع ابن رشد.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

نور الشريف ، أحمد العوضي

فن ومشاهير الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي

من المصدر

أخبار محلية الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

آثار القصف الإسرائيلي على البقاع اللبنانية

عربي ودولي ليلة دامية في البقاع اللبنانية .. وأعداد الشهداء في ارتفاع

تعبيرية

خاص بالوكيل صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي الأسبوع القادم

احدى جزر تايوان

عربي ودولي للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

تعبيرية

اقتصاد محلي 54 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الخميس

كيلو الخيار يصل الى 45 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية ارتفاع طفيف على سعر الخيار في السوق المركزي

جانب من المسرحية

أخبار محلية مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي



 


الأكثر مشاهدة